Батальйон "Батьківщина" заявив про знищення ватажка терористів Лєшого

Про це повідомив замполіт батальйону Марат Сулейманов, інформує сайт партії "Батьківщина".

За його словами, після загибелі Лєшого "Призрак" розпався, а його особовий склад частково дезертирував.

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"Батальйон "Призрак" був одним із найнебезпечніших бойових підрозділів так званої "ЛНР" - туди набирали лише професійних військових. Для боротьби з цим терористичним угрупуванням батальйон "Батьківщина" організовував позаштатну розвідку. Місцезнаходження "Лєшого" було встановлено завдяки зібраній оперативній інформації. Операцію зі знешкодження його банди було проведено тоді, коли близький поплічник Ігоря Безлєра ("Бєса") бенкетував зі своєю бандою. Його та інших бойовиків "Призрака" було знищено на місці", - повідомив Сулейманов.

За словами замполіта, розвідзагін "Батьківщини" без втрат повернувся на базу.