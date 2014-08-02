СБУ та ГПУ відкрили понад 1,5 тисяч кримінальних справ за фактами правопорушень під час АТО

Генпрокуратура та СБУ порушила понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами правопорушень, вчинених під час проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема сьогодні під час брифінгу.

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”Сьогодні прокуратурою України та Службою безпеки України порушено більше 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами різних правопорушень, вчинених під час проведення антитерористичної операції”, - сказав Ярема.

Крім того, він повідомив, що понад 150 осіб притягуються до кримінальної відповідальності за різні правопорушення.