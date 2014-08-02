На Донеччину прибула перша партія гуманітарної допомоги ООН

В селище Ялта Першотравневого району Донецької області привезли першу партію з 12 тонн гуманітарної допомоги від ООН.

Про це повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні ми привезли предмети першої необхідності - миючі засоби, зубну пасту, памперси для дітей, а також деякі продукти харчування, але люди потребують також матраци, подушки та навіть холодильники. Будемо намагатися максимально допомогти», - повідомив керівник українського представництва Ангентства у справах біженців Олдріх Андрісек.

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Як зазначили в ОДА, станом на ранок суботи в Першотравневому районі зареєструвалися понад 5 тисяч вимушених переселенців. Всі вони розміщені на базах відпочинку в приморських селищах.

«На жаль, ми відразу не вирішимо всі ваші проблеми, але запевняю вас, що облдержадміністрація робить все можливе, щоб на новому тимчасовому місці у вас був максимум всього необхідного», - зазначив перший заступник голови ОДА Ілля Шевляк, звертаючись до людей.

Він подякував місії ООН в Україні за те, що вона оперативно відгукнулася на їх прохання про допомогу.

Віце-губернатор підкреслив, що сьогодні Першотравневий район отримав лише перший вантаж. Як тільки люди сформують список того, що їм потрібно, місія Агентства ООН у справах біженців поставить сюди наступну партію гуманітарки.

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У найближчі дні буде сформований гуманітарний вантаж, який направлять до Новоазовського району. Всього в південних районах області офіційно зареєструвалися понад 15 тисяч тимчасових переселенців.