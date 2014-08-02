Російська авіація знову порушила повітряний простір України

Росія продовжує порушувати повітряний простір на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сторінці інформаційно-аналітичного центру РНБО.

"Сьогодні о першій годині дня прикордонний наряд на напрямку н.п Міллєрово (РФ) – Благовіщенка (Луганська область) зафіксував проліт до 3 км над територією України двох військових російських вертольотів МІ-24", - зазначається у повідомленні.

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Окрім цього, два російські винищувачі МіГ-29 здійснили політ уздовж державного кордону України. За даними радіоперехоплення, вони здійснили виліт з аеродрому Таганрог о 12-45.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці Facebook.

"Російські літаки було виявлено та зафіксовано засобами української радіолокаційної розвідки о 13-16", - зазначають у прес-центрі.

Маршрут руху був наступним – населені пункти Куйбишево, Лісогорка, Матвєєв Курган. Загалом політ росіян тривав 45 хвилин. О 14-02 радіолокаційною розвідкою Збройних Сил України було втрачено контакт з цілями. За даними радіоперехоплення о 14-25 російські винищувачі здійснили посадку на базовому аеродромі Таганрог.

Ситуація на українсько-російському кордоні залишається складною. З території РФ продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО.

Так, сьогодні опівдні з боку російського населеного пункту Селєзньов, близько в 1,5 км від лінії кордону, прикордонники Донецького загону зафіксували 2 артилерійські постріли по території України, повідомляє прес-центр АТО.