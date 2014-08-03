За минулу ніч втрат серед українських військових немає - штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби штабу АТО.

"В ніч з 2 на 3 серпня станом на 07.00 З приємних новин за минулу ніч втрат українських воїнів не було. Відмічається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп бойовиків, у тому числі із застосування безпілотних літальних апаратів", - повідомили у штабі.Читайте такожВночі бойовики обстріляли з артилерії позиції десантників поблизу Червонопартизанська

Нагадаємо, з початку проведення антитерористичної операції загинули 363 українських військових, 1 тис. 434 - отримали поранення.