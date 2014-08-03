У Донецьку відновлена робота 22 трансформаторних підстанцій

Про це повідомляється на сайті міськради.

"Аварійні бригади в першу чергу ліквідували пориви електромереж, які подають напругу на Петровський і Південний водоузли. Енергетиками підприємства ДТЕК 2 липня відновлено електропостачання 10 багатоповерхових будинків селища Жовтневий, 3 п'ятиповерхових будинків у селищі Грабари, підстанція селища Гірник", - зазначають у прес-службі міськради Донецька.Читайте такожВночі у Донецьку пересувалася важка техніка, були чутні вибухи - міськрада

Досі залишаються без електропостачання 167 багатоповерхових і 2300 приватних будинків в Куйбишевському районі.