У Донецьку відновлена робота 22 трансформаторних підстанцій
10:02, 03 серпня 2014Політика
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Станом на 9.00 в Донецьку відновлена робота 22 трансформаторних підстанцій в Петровскои та Кіровському районах.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті міськради.
"Аварійні бригади в першу чергу ліквідували пориви електромереж, які подають напругу на Петровський і Південний водоузли. Енергетиками підприємства ДТЕК 2 липня відновлено електропостачання 10 багатоповерхових будинків селища Жовтневий, 3 п'ятиповерхових будинків у селищі Грабари, підстанція селища Гірник", - зазначають у прес-службі міськради Донецька.Читайте такожВночі у Донецьку пересувалася важка техніка, були чутні вибухи - міськрада
Досі залишаються без електропостачання 167 багатоповерхових і 2300 приватних будинків в Куйбишевському районі.
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