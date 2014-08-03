З полону бойовиків на Донбасі звільнено 5 чернігівських танкістів - Філатов

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

«З полону звільнені чернігівські танкісти. Частина 1815. Зараз вже в безпечному місці. Їдуть на Дніпро. Шурубей Євген Миколайович, Іванов Олег Федорович, Трохимець Ігор Степанович, Птуха Андрій Михайлович», - написав Філатов.

За його інформацією, ім`я п`ятого звільненого заручника поки що не розголошується, бо він перебуває у важкому стані.

«Його ім`я поки не оголошую, сподіваюся, що довеземо в цілості. Помоліться. І повідомте родичам», - додав Філатов.

Як вже раніше повідомлялося, в Горлівці з полону бойовиків звільнено 17 заручників.