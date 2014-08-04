На кордоні Луганської області Росія готує понтонні переправи - ГІ «Права справа»

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію йому надали місцеві жителі і член його громадської організації, які стали очевидцями того, що відбувається.

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«На території Російської Федерації спостерігається концентрація інженерних військ. Більш як 40 одиниць понтонної техніки і готується кілька понтонних переправ за течією річки Сіверський Донец від станції «Луганське» (райцентр) до Свердловська», - сказав Снєгирьов.

Він зазначив, що найвірогідніші місця для наведення понтонних переправ — це село Попівка і місто Свердловськ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Снєгирьов заявив, що сьогодні вночі до Суходольська Луганської області залізницею з Росії прибули 10 вагонів живої сили і військової техніки.