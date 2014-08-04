У Нацгвардії спростовують інформацію про залучення до АТО неповнолітніх юнаків

У Національній гвардії України заявляють, що звинувачення на її адресу з боку «Общественной палати РФ» про залучення в зоні АТО неповнолітніх юнаків, є безпідставними та недостовірними.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Російські ЗМІ та громадські організації вкотре поширюють недостовірну інформацію щодо діяльності Національної гвардії України, а саме, цитуємо: "Общественная палата России уличила украинские власти в нарушении Конвенции ООН о правах ребенка. По информации общественников, в Нацгвардию Украины призывают лиц младше 18 лет", - зазначили в прес-службі.

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Як наголосили в Нацгвардії, ця інформація не відповідає дійсності та вкотре доводить заангажованість та упередженість представників ЗМІ і деяких громадських організацій щодо об’єктивного висвітлення подій на сході України.

«Інформація щодо залучення до лав Нацгвардії неповнолітніх - це ніщо інше, як спроби дискредитувати військовослужбовців Національної гвардії», - підкреслюється в повідомленні.

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Як запевняють у військовому формуванні, набір призовників, добровольців та відмобілізованих до Нацгвардії відбувається у відповідності до вимог законодавства України. «Жоден неповнолітній (менше 18 років) службу в Національній гвардії України не проходив та не проходить», - підкреслили в прес-службі, зазначивши при цьому, що кількість бажаючих вступити до лав гвардії та стати на захист своєї Батьківщини зараз перевищує всі показники за роки незалежної України.