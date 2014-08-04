РНБО не підтверджує спорудження понтонних переправ з РФ в Україну



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ці дані поки що не підтверджуються”, - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, на кордоні Луганської області Росія готує понтонні переправи для ймовірного переміщення живої сили і техніки через річку.

«На території Російської Федерації відзначається концентрація інженерних військ. Більше 40 одиниць понтонній техніки і готується кілька понтонних переправ за течією річки Сіверський Донець від станції «Луганське» (райцентр) до Свердловська», - сказав Снєгирьов.