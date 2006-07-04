Партія регіонів ”ввела у штопор”

Фракція «Наша Україна» обрала членів ради коаліції від своєї фракції – Бориса ТАРАСЮКА і Анатолія КІНАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ, коментуючи результати засідання фракції.

Також до ради коаліції входить Роман БЕЗСМЕРТНИЙ як лідер фракції, додала Т.МОКРІДІ.

Крім того, в ході засідання фракції «Наша Україна» було обрано заступників голови фракції - ними стали Роман ЗВАРИЧ та Микола ОНІЩУК.

Т.МОКРІДІ розповіла, що в ході засідання фракції обговорювалась ситуація, що виникла у Верховній Раді. За її словами, депутати “Нашої України” акцентували увагу на тому, що Партія регіонів своїми діями “фактично вводить в штопор” роботу ВР і має відповідати за свої дії. При цьому на засіданні говорилося про необхідність налагодження діалогу між коаліцією і опозицією, але Партія регіонів має відповідати за свої дії і “не прокидатись щоранку з новими ультиматумами”.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Партія регіонів заявила про готовність розблокувати роботу парламенту за умови виконання низки вимог. Головні з них: обрання керівництва Верховної Ради не відкритим, а таємним голосуванням, а також розподіл керівних парламентських портфелів пропорційно до складу парламенту, тобто без будь-яких пріоритетів для коаліційної більшості. Також Партія регіонів наполягає, щоб з нею погоджували кадрові призначення у тих регіонах, де вона отримала більшість голосів виборців. Крім того, “регіони” висловили бажання отримати посаду першого заступника голови ВР.