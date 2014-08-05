Ясинувата залишається під контролем терористів - місцеві жителі

Як передає кореспондент УНІАН, про це неодноразово повідомляють зараз багато місцеві жителі Ясинуватої.

За словами співрозмовників агентства, «Ясинувата і сьогодні (5 серпня) залишається повністю під контролем терористів, по всьому місту розставлені їх блокпости, на залізничному вокзалі постійно чергують озброєні «ДНРовцы». І, звичайно, ніде ніяких українських прапорів», - заявляють з жалем жителі Ясинуватої.

Вони не можуть пояснити, що стало приводом для поширення неправдивої інформації про звільнення міста українськими військовими і продовжують сподіватися, що скоро частини Нацгвардії увійдуть в їх рідне місто.

У свою чергу, речник АТО Олексій Дмитрашківський на прохання кореспондента УНІАН пояснити, чому з'явилася інформація про звільнення українськими військовими міста Ясинувата, відповів: «Наразі не можу нічого пояснити. Але, насправді, ми туди поки що не заходили. Поки що ні».

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Як повідомляв УНІАН, на сайті РНБО з посиланням на прес-секретаря Інформаційно-аналітичного центру Андрія Лисенка було сказано, що 3 серпня підрозділи сил АТО зайняли місто Ясинувата Донецької області, який є важливим пунктом залізничного сполучення регіону.