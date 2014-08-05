Ясинувата залишається під контролем терористів - місцеві жителі
У Донецькій області місто Ясинувата все ще залишається під контролем бойвиків з терористичної організації «Донецька народна республіка». Речник АТО не зміг пояснити, чому вчора на сайті РНБО з'явилася інформація про звільнення українськими військовими міста Ясинувата.
Як передає кореспондент УНІАН, про це неодноразово повідомляють зараз багато місцеві жителі Ясинуватої.
За словами співрозмовників агентства, «Ясинувата і сьогодні (5 серпня) залишається повністю під контролем терористів, по всьому місту розставлені їх блокпости, на залізничному вокзалі постійно чергують озброєні «ДНРовцы». І, звичайно, ніде ніяких українських прапорів», - заявляють з жалем жителі Ясинуватої.
Вони не можуть пояснити, що стало приводом для поширення неправдивої інформації про звільнення міста українськими військовими і продовжують сподіватися, що скоро частини Нацгвардії увійдуть в їх рідне місто.
У свою чергу, речник АТО Олексій Дмитрашківський на прохання кореспондента УНІАН пояснити, чому з'явилася інформація про звільнення українськими військовими міста Ясинувата, відповів: «Наразі не можу нічого пояснити. Але, насправді, ми туди поки що не заходили. Поки що ні».
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Як повідомляв УНІАН, на сайті РНБО з посиланням на прес-секретаря Інформаційно-аналітичного центру Андрія Лисенка було сказано, що 3 серпня підрозділи сил АТО зайняли місто Ясинувата Донецької області, який є важливим пунктом залізничного сполучення регіону.