Le Monde: 27 тисяч російських туристів залишаються заблокованими за кордоном

Як повернутися до своєї країни, якщо туроператор, який надавав квитки, збанкрутував? 27 тис. російських туристів, які залишаються заблокованими за кордоном після того, як компанія «Лабіринт» оголосила себе банкрутом, задають собі це непросте питання, про це повідомляється у статті, яка називається «Економічні санкції проти Росії: 27 тис. туристів залишаються заблокованими за кордоном», опублікованій в газеті Le Monde.

«Всі ці туристи не можуть повернутися без квитків у зворотний бік» після того, як компанія «Лабіринт» оголосила в суботу про завершення своєї діяльності, пояснили в службі Touraide, яка намагається допомогти туристам знайти місця на рейсах, що виконуються іншими авіакомпаніями.

Українська криза тисне на економіку

«Лабіринт» - це вже четверта компанія, яка оголосила себе банкрутом за останні три тижні. Вони постраждали від скорочення російського туристичного ринку, пов'язаного, принаймні, частково з українською кризою. Протистояння між Москвою і Заходом навколо України сильно вплинуло на зниження курсу російської валюти, спричинене відпливом капіталу, а російська економіка близька до рецесії.

Компанія «Лабіринт» пояснила ситуацію в комюніке:

«Через політичну та економічну ситуацію кількість замовлень сильно зменшилася. Падіння рубля знизило купівельну спроможність росіян».

Побоювання «ефекту доміно»

Після цієї заяви російська влада висловила занепокоєння. «Ми побоюємося, що це тільки початок ефекту доміно», - сказала в ефірі радіо " Ехо Москви " прес-секретар Федерального агентства з туризму РФ Ірина Щеголкова. «Вчора в Туреччині почали виселяти наших туристів з готелів, хоча саме в Туреччину їдуть відпочивати більшість наших громадян, 3,5 млн. чоловік в цілому», - заявила прес-секретар.

У той час як нові санкції Заходу, які були введені минулого тижня, будуть поступово впливати на російську економіку, рубль вже впав на 11% після того, як у вересні 2013 р. він досяг своєї максимальної цінності. Санкції Євросоюзу також змусили в неділю компанію «Добролет», бюджетну дочірню компанію російського «Аерофлоту», тимчасово призупинити свою діяльність.