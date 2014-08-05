КДБ Придністров'я заявляє, що Україна готує проти них провокацію

21:59, 05 серпня 2014
Політика
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На сайті зазначають, що нібито планується здійснити провокацію у вигляді нападу на місця дислокації Прикордонної служби України з території Придністров'я.

КГБ Приднестровья сообщило о якобы готовящейся провокации / russiancouncil.ru

Комітет державної безпеки самопроголошеної Придністровської республіки заявляє, що Україна готує провокацію, щоб втягнути ПНР у війну.

Про це повідомляється на сайті КДБ Придністров'я.

"Комітет державної безпеки ПМР володіє оперативною інформацією про наміри націоналістично налаштованих громадян України здійснити збройну провокацію на кордоні Придністров'я з Україною", - йдеться в повідомленні.

На сайті зазначають, що нібито планується здійснити провокацію у вигляді нападу на місця дислокації Прикордонної служби України з території Придністров'я озброєною групою у форменому одязі Збройних сил ПМР.

"Підсумком цієї провокації може стати збройний конфлікт між Придністров'ям та Україною", - вважають у комітеті.

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