Терористи в Луганську готують провокацію з масовою загибеллю мирних жителів - "Права справа"

Про це УНІАН повідомив голова громадської організації – Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов, посилаючись на достовірне джерело, близьке до самопроголошеної «Луганської народної республіки».

За його словами, «сьогодні на засіданні в Луганську бойовики одержали вказівку від свого «головнокомандуючого» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) організувати масову загибель мирних жителів міста Луганська, щоб добитися нового громадського резонансу і відвернути громадськість від збитого малайзійського літака».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Читайте такожМВС опублікувало відео, на якому до Росії вивозять "Бук" без однієї ракетиЗа даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 людей, зокрема 15 членів екіпажу.

Читайте такожУкраїнські рятувальники знайшли дві "чорні скриньки" малайзійського Боїнга - радник ТарутиСБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ зазначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Бєс» доповів полковникові Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Бєс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і доповідає, що це цивільний літак з численними жертвами.