Радник Авакова: за Донецьк буде серйозна боротьба

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі ТВі, повідомляє lb.ua.

"Ми поруч, ми йдемо на допомогу Донецьку. Але все буде не просто", - сказав він.

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За словами Геращенко, говорити про взяття Донецька можна буде тільки тоді, коли українські військові встановлять прапор на міськадміністрації. "Тоді ми скажемо, що місто звільнене", - підкреслив він.

Щодо Луганська радник міністра зазначив, що там ситуація складніша.

"Тут місто не оточене військами, не перерізані шляхи підвозу зброї і боєприпасів з боку Росії", - сказав він.

"Луганськ - на етапі того, що ми прагнемо блокувати місто, щоб припинився підвіз боєприпасів і нових найманців. Точно так і з Донецьком - після блокування міста ми зможемо вести планомірну роботу з зачистки від терористів", - пояснив Геращенко