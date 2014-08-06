Бойовики намагаються зірвати наступальні дії сил АТО - Тимчук

Згідно з оперативними даними групи «Інформаційний Опір», бойовики роблять спроби зірвати наступальні дії сил АТО, концентруючись в районах населених пунктів Луганськ, Донецьк, Горлівка, Стаханов, Алчевськ, Свердловськ.

"Продовжується перекидання терористичних груп і озброєнь в райони населених пунктів Шахтарськ, Ровеньки та Торез", - зазначив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожНа Донбасі діють близько 12 тисяч терористів, їхня кількість збільшується - Тимчук

Він також підкреслив, що сили АТО провели підготовчі заходи для продовження активної фази операції.

За його інформацією, у звільнених районах сили АТО вживають заходів для пошуку і знешкодження розвідувально-диверсійних груп противника.

Відзначається використання бойовиками в цих районах розвідувальних БПЛА.