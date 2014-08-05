Прикордонники зафіксували російські безпілотники на Херсонщині

Про це повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Виявлено факти здійснення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів на ділянках Донецької та Херсонської областей: о 21.20 4 серпня прикордонним нарядом виявлено БПЛА над управлінням відділу прикордонної служби «Маріуполь»; о 21.35 прикордонним нарядом виявлено політ БПЛА вздовж адміністративної межі Херсонської області і АР Крим та в районі контрольного поста «Червоний Чабан».

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Також, за даними Держприкордонслужби, о 21.30 вахтовим сигнальником корабля Морської охорони «Донбас» на напрямку н.п. Сєдове (Україна) - Таганрозька затока - Ростов-на-Дону (РФ) зафіксовано проліт безпілотника. Пізніше, о 22.50 на напрямку: акваторія порту Маріуполь – Таганрозька затока – Ростов-на-Дону (РФ) виявлено проліт БПЛА над територією України в бік Росії.