Яценюк думає, що відставка Семенюк стане резонансною

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що певне протистояння в парламенті може викликати розгляд питання щодо відставки голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, як прогнозує А.ЯЦЕНЮК, «ідеальної ситуації в парламенті не буде». «Будуть, звичайно, ті чи інші протистояння, будуть, звичайно, питання, що викликають резонанс», - зазначив він.

На його думку, питання щодо відставки В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ також «може викликати такий резонанс».

В той же час А.ЯЦЕНЮК додав, що дане питання розглядатиметься в парламенті в межах Конституції України.

Він нагадав, що в порядку денному, затвердженому парламентом, питання про відставку голови ФДМУ є.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого, Кабінет Міністрів відсторонив В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА.

Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Між тим сьогодні, 7 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду.

Зокрема, зупинено дію розпоряджень Кабміну «Про звільнення Віктора ПЕТРОВА з посади першого заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Анатолія ГРИНЕНКА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про звільнення Олександра ПОТІМКОВА з посади заступника голови ФДМУ»; «Про проведення службового розслідування», на період якого було відсторонено з посади В.СЕМЕНЮК.