Порошенко збирається звільнити від квартплати сім'ї військових, яких мобілізували

Як передає кореспондент УНІАН, про таке доручення він повідомив сьогодні на зустрічі з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям Збройних сил України і Національної гвардії, що беруть участь в антитерористичній операції на сході країни.

“Я прошу доцільно співпрацювати з органами місцевого самоврядування по відношенню до тих, хто знаходиться у зоні АТО, і звільнити на час перебування в АТО від сплати квартирної плати. Я впевнений, що це буде не тільки і не стільки матеріально, але символом того, що на сьогоднішній день наше з вами спільне завдання - підняти престиж військовослужбовця, який захищає Україну”, - сказав президент.

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Порошенко звернув увагу на необхідність допомоги в організації лікування, оздоровлення, реабілітації, соціальної адаптації, а також працевлаштування учасників АТО.

Президент також наголосив на тому, що має бути збережена зарплата по місцю постійної роботи додатково до грошового забезпечення бійців.