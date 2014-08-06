Порошенко збирається звільнити від квартплати сім'ї військових, яких мобілізували

15:29, 06 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко ініціює звільнення від квартплати сімей, члени яких мобілізовані в зону АТО.

Порошенко ініціює звільнення від квартплати сім'ї мобілізованих військових / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про таке доручення він повідомив сьогодні на зустрічі з волонтерами, які надають підтримку та допомогу бійцям Збройних сил України і Національної гвардії, що беруть участь в антитерористичній операції на сході країни.

“Я прошу доцільно співпрацювати з органами місцевого самоврядування по відношенню до тих, хто знаходиться у зоні АТО, і звільнити на час перебування в АТО від сплати квартирної плати. Я впевнений, що це буде не тільки і не стільки матеріально, але символом того, що на сьогоднішній день наше з вами спільне завдання - підняти престиж військовослужбовця, який захищає Україну”, - сказав президент.

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Порошенко звернув увагу на необхідність допомоги в організації лікування, оздоровлення, реабілітації, соціальної адаптації, а також працевлаштування учасників АТО.

Президент також наголосив на тому, що має бути збережена зарплата по місцю постійної роботи додатково до грошового забезпечення бійців.

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