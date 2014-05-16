Яценюк: бійцям, задіяним в АТО, на 80% підвищили зарплату

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк написав у своєму Facebook.

''За результатами візиту в табір АТО поблизу Слов’янська уряд ухвалив декілька рішень, зокрема, щодо грошового забезпечення. Вже з цього місяця наші хлопці почали отримувати на 80% більше'', - написав він.

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Також прем'єр повідомив, що звернувся до Мінфіну з проханням допомогти заводу ''Форт''.

''Вони просять невелику допомогу, причому не пряме фінансування, а кредит для збільшення обсягів виробництва і переоснащення української армії. І готові цей кредит повернути. Це ключовий завод, який виготовляє озброєння і стрілецьку зброю, допомагає переоснащувати українську армію'', - написав Яценюк.