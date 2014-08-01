Колона десантників потрапила у засідку в районі Шахтарська, дані щодо втрат уточнюються

08:34, 01 серпня 2014
Політика
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У районі Шахтарську Донецької області колона десантників потрапила в засідку .

Reuters

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Переважаючі сили противника, використовуючи умови місцевості у населеному пункті Шахтарськ, із засідки, застосували вогнепальну зброю по нашим військам. Підрозділи виконували завдання по передислокації і понесли втрати", - повідомили в штабі.

На даний момент дані щодо втрат серед українських військових уточнюються.

Нагадаємо, 16 липня українські військовослужбовці потрапили в засідку біля Ізвариного.

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