Колона десантників потрапила у засідку в районі Шахтарська, дані щодо втрат уточнюються
08:34, 01 серпня 2014Політика
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У районі Шахтарську Донецької області колона десантників потрапила в засідку .
Reuters
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"Переважаючі сили противника, використовуючи умови місцевості у населеному пункті Шахтарськ, із засідки, застосували вогнепальну зброю по нашим військам. Підрозділи виконували завдання по передислокації і понесли втрати", - повідомили в штабі.
На даний момент дані щодо втрат серед українських військових уточнюються.
Нагадаємо, 16 липня українські військовослужбовці потрапили в засідку біля Ізвариного.
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