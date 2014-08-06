Позиції сил АТО біля Дякового обстріляли з «Граду» і мінометів із території РФ - Тимчук
19:28, 06 серпня 2014Політика
0 0
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
REUTERS
Позиції сил Антитерористичної операції біля населеного пункту Дякове були обстріляні з території Росії установкою «Град» і мінометами.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.
Читайте такожРНБО: З території Росії чотири години обстрілювали позицій сил АТО
«З території Росії з мінометів обстріляно тактичну групу роти сил АТО в районі н.п.Дякове, з БМ-21 «Град» - позиції силовиків поблизу кордону з РФ», - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter