Радник Авакова - Жириновському: Поверніть нам Москву

Бесіду з Жириновським провів радник міністра Антон Геращенко.

У розмові Жириновський погрожував московським правосуддям і лякав "жебрацьку Україну" відключенням газу і світла.

Крім того Жириновський заявив Геращенкові, що всі південно-східна Україна - це Росія, і Крим теж "Ісконно русская" територія.

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У свою чергу Антон Геращенко заявив скандальному російському політику, що "Україна простягається від Сяну до Дону, тому Ростов та Бєлгород входили в українські землі".

Також радник Авакова нагадав Жириновському, що Москву у 1147 році заснував київський князь Юрій Довгорукий. "Тож поверніть нам Москву!", - сказав Геращенко.

Також він попередив лідера ЛДПР, що Україна буде боротися до кінця за свою незалежність і закликав Жириновського припинити підтримку тероризму в Донбасі і зомбування громадян Росії і Сходу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook розповів що Жириновський зателефонував після того, як київський суд ухвалив рішення про його арешт.

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"Варто було Київському суду прийняти рішення про арешт за звинуваченням у сприянні тероризму Жириновського, Шойги, Миронова і Ко і доставку їх в судове засідання - як тут же обірвав всі телефони Володимир Вольфович. Затріпотіла неспокійна душа, занервувала, відчуває - метається кволий… Випадок, звичайно, клінічний. Якось раз вже про це писав, а сьогодні попросив Aнтона Геращенка позайматися засновником пострадянської шизо-політики, розширити, так сказати, політичний кругозір. Ну і - умовити діяча.. Був непростий робочий день, але послухав запис на автовідповідачі - подивився це відео і посміхнувся. Антон, звичайно - наше все. Але так забити Жириновського..", - написав Арсен Аваков.