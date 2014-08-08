Мешканці Майдану пообіцяли звільнити Хрещатик для руху машин
12:28, 08 серпня 2014Політика
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Рада сотників Майдану вирішила звільнити вулицю Хрещатик і зробити її відкритою для руху транспорту.
Хрещатик обіцяють звільнити / Фото УНИАН
Про це повідомив журналіст Азад Сафаров у своєму Twitter.
"Рада сотників Майдану вирішила звільнили вулицю Хрещатик і зробити її відкритою для руху машин. Поки лише це. Намети залишаються", - написав він.
Рада сотників майдану вирішила звільнили вулицю Хрещатик і зробити її відкритим для руху машин. Поки лише це. Намети залишаються
— Azad Safarov (@safarov_) August 8, 2014
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