Мешканці Майдану пообіцяли звільнити Хрещатик для руху машин

12:28, 08 серпня 2014
Політика
0 0

Рада сотників Майдану  вирішила звільнити вулицю Хрещатик і зробити її відкритою для руху транспорту.

Фото УНИАН

Про це повідомив журналіст Азад Сафаров  у своєму Twitter.

"Рада сотників Майдану вирішила звільнили вулицю Хрещатик і зробити її відкритою для руху машин. Поки лише це. Намети залишаються", - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter