Саакашвілі: Перемога АТО в Донецьку ознаменує вирішальну поразку Путіна

Таку думку на Фейсбук висловив екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.

"Ми всі на порозі великих подій - якщо Майдан був початком політичного кінця Російської імперії, то неминуча перемога українських збройних сил в Донецьку ознаменує вирішальна військова поразка Путіна, його системи з усіма своїми ставлениками в Європі і по всьому пострадянському простору", - написав Саакашвілі.

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За його словами, "це відповідь за століття приниження, за жертв Голодомору, за героїв Небесної сотні, за відважних воїнів, які поклали голови в останні дні і місяці".

"Українцям важко, вони несуть втрати, але їм і всім нам тепер потрібна тільки перемога, перемога будь-якою ціною, перемога над імперією зла і брехні. Цією перемогою українські герої навіки запишуть свої імена в історії як рятівники європейської цивілізації від головного варвара 21-го століття", - зазначив екс-президент Грузії.