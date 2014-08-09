Терористи вранці обстріляли Донецьк, обстановка в місті вкрай напружена

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

Жителі міста заявляють про віддалені поодинокі вибухи, які було чути вночі. Ранок для багатьох донеччан почалося в 5.00, місто розбудили залпи з важких знарядь. Вже за годину, о 6.00 піддався артобстрілу Київський район.

Прямих попадань в житлові будинки немає, пошкоджено вікна у квартирах кількох будинків по вул. Буслаєва, а також фасади і вікна в ряді будинків по Київському проспекту.

Крім того, снаряд пошкодив газорозподільний колектор в районі будинку 28 по вул.Буслаева.

Читайте такожУ Донецьку під обстріл терористів потрапив кафедральний собор УГКЦНеподалік 79 будинку по Київському проспекту снаряд влучив у тополю, яка впала і порвала тролею. На місці зараз працюють наряди МНС і ремонтні бригади ТТУ. Інформації про постраждалих немає.

Крім того, сьогодні, між 7 і 8 годинами, поблизу шляхопроводу по вул. Гірській розірвався снаряд, уламки влучили у маршрутне таксі №16. Пасажири та водій не постраждали.

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