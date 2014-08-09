Луганськ вже тиждень без світла, зв'язку та води
11:21, 09 серпня 2014Політика
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У Луганську ситуація не змінилася і залишається критичною вже сьомий день.
Луганськ залишається без води вже сьомий день / Facebook Romas Vitaly
Станом на ранок 9 серпня в Луганську ситуація не змінилася і залишається критичною - сьомий день місто без світла, води, не працює мобільний та стаціонарний зв'язок.
Як повідомила УНІАН прес-служба міськради, на території обласного центру тривали збройні протистояння і обстріл районів.
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Більшість магазинів закриті, працюють лише кілька аптек. Незважаючи на відсутність енергопостачання, у Луганську продовжують випікати хліб. Запаси палива вичерпані, нових поставок немає.
Також не працюють банки, не виплачуються пенсії, зарплати.
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