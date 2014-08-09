У Запорізькій області затримана диверсійна група з Донецька
18:55, 09 серпня 2014Політика
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У Запорізькій області СБУ затримала особливо небезпечних терористів - керівника і членів диверсійної групи з позивними "Кабан", у якого є зв'язок з терористом Безлером, і "Малий".
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр СБУ. За даними СБУ, терористи прибули на територію області з Донецька для розвідувально-підривних дій з дестабілізації ситуації і здійснення терористичних актів на стратегічних об'єктах Запорізької області.
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Під час затримання співробітники СБУ вилучили у бойовиків боєприпаси та документи, що підтверджують їх належність до терористичної організації "ДНР".
В даний час тривають допити затриманих і оперативно-слідчі дії.
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