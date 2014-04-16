СБУ: "Альфівців" в Слов'янську розстріляли 30 російських розвідників на чолі зі Стрєлковим

За словами одного з керівників департаменту контррозвідки Віталія Найди, збройний напад вчинила російська розвідувально-диверсійна група під командуванням офіцера спецназу ГРУ Генштабу збройних сил РФ Ігоря Стрєлкова.

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"Перед прибуттям в Україну Стрєлков виїжджав до Москви, де отримував інструктажі з приводу характеру діяльності на території України. Встановлено, що члени розвідувально-диверсійної групи в складі більше 30 чоловік під командуванням Стрєлкова здійснили збройний напад на співробітників СБУ, під час якого загинув один співробітник СБУ і троє були поранені", - розповів Найда у середу, 16 квітня, на брифінгу в Києві, повідомляє ТСН.

Як повідомлялося раніше, 15 квітня СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації Стрєлковим навмисного вбивства і вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, проведення диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Як повідомили в СБУ, під час антитерористичної операції в Слов'янську був убитий один офіцер СБУ і троє поранені. В.о. президента Олександр Турчинов повідомив, що під час перестрілки загинув капітан спецпідрозділу, був важко поранений командир "Альфи" і полковник СБУ. Також поранення отримав співробітник МВС.