Захисник льотчиці Савченко заявив, що везе до Росії "валізу доказів" того, що вона невинна

19:45, 10 серпня 2014
Політика
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У адвокатів Надії Савченко є відеосвідчення її непричетності до смерті журналістів з РФ.

Защита Савченко везет из Киева доказательства невиновности

У сторони захисту української льотчиці Надії Савченко є показання свідків бою в районі Металіста та відеосвідчення її непричетності до загибелі російських журналістів.

Про це повідомив правозахисник української льотчиці Марк Фейгін у своєму Twitter.

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Також він зазначив, що з Києва захист везе "валізу доказів" невинності Надії Савченко в інкримінованому їй злочині.

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