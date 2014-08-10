Захисник льотчиці Савченко заявив, що везе до Росії "валізу доказів" того, що вона невинна

У сторони захисту української льотчиці Надії Савченко є показання свідків бою в районі Металіста та відеосвідчення її непричетності до загибелі російських журналістів.

Про це повідомив правозахисник української льотчиці Марк Фейгін у своєму Twitter.

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Також він зазначив, що з Києва захист везе "валізу доказів" невинності Надії Савченко в інкримінованому їй злочині.