Захисник льотчиці Савченко заявив, що везе до Росії "валізу доказів" того, що вона невинна
19:45, 10 серпня 2014Політика
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У адвокатів Надії Савченко є відеосвідчення її непричетності до смерті журналістів з РФ.
Захист Савченко везе з Києва докази її непричетності до смерті журналістів
У сторони захисту української льотчиці Надії Савченко є показання свідків бою в районі Металіста та відеосвідчення її непричетності до загибелі російських журналістів.
Про це повідомив правозахисник української льотчиці Марк Фейгін у своєму Twitter.
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Також він зазначив, що з Києва захист везе "валізу доказів" невинності Надії Савченко в інкримінованому їй злочині.
Ми розраховуємо, як сторона захисту Савченко, що вона буде звільнена також, як і п'ять офіцерів 72-ої бригади. Закликаємо СК припинити УД
- Mark Feygin (@mark_feygin) August 10, 2014
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