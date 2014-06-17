Порошенко на прохання ОБСЄ доручив розслідувати загибель російського журналіста
Президент України Петро Порошенко на прохання ОБСЄ наполягає на ретельному розслідуванні обставин загибелі російського кореспондента ВДТРК Ігоря Корнелюка поблизу Луганська.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.
Про хід розслідування буде проінформовано ОБСЄ.
Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Ігоря Корнелюка.
За наявною інформацією, 17 червня в районі Металіста під Луганськом терористи атакували позиції українських силовиків. Військові прийняли бій. Вогнем у відповідь було знищено понад 10 терористів.
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Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук зазначив, що журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк, який загинув сьогодні під Луганськом, потрапив на територію України нелегально і не був акредитований при штабі Антитерористичної операції.
”Перебуваючи на українській території, російські журналісти на Донбасі надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. До того ж, бойовики навіть не спромоглися забезпечити російську телевізійну групу засобами індивідуального захисту - касками та бронежилетами”, - зазначив Тимчук.
В ефірі телеканалу ”Росія 24” кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все відбулося в районі блокпосту біля селища Металіст. Два мінометних снаряди влучили прямо в центр групи людей, яка складалася з трьох журналістів і сімох бойовиків.
Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. 1 червня 2014 він поїхав у відрядження до України.