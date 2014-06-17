Порошенко на прохання ОБСЄ доручив розслідувати загибель російського журналіста

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Про хід розслідування буде проінформовано ОБСЄ.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Ігоря Корнелюка.

За наявною інформацією, 17 червня в районі Металіста під Луганськом терористи атакували позиції українських силовиків. Військові прийняли бій. Вогнем у відповідь було знищено понад 10 терористів.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук зазначив, що журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк, який загинув сьогодні під Луганськом, потрапив на територію України нелегально і не був акредитований при штабі Антитерористичної операції.

”Перебуваючи на українській території, російські журналісти на Донбасі надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. До того ж, бойовики навіть не спромоглися забезпечити російську телевізійну групу засобами індивідуального захисту - касками та бронежилетами”, - зазначив Тимчук.

В ефірі телеканалу ”Росія 24” кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все відбулося в районі блокпосту біля селища Металіст. Два мінометних снаряди влучили прямо в центр групи людей, яка складалася з трьох журналістів і сімох бойовиків.

Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. 1 червня 2014 він поїхав у відрядження до України.