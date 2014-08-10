Коморовський: В Росії триває внутрішня боротьба між "яструбами" та "голубами"
Президент Польщі Броніслав Коморовський вірить в силу санкцій проти Росії.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TVP Info, пише ZN.UA.
За словами польського президента, наслідки "економічної війни" будуть набагато відчутніше для Росії, ніж для Заходу.
Він визнав, що обмеження принесуть втрати, і це треба врахувати.
На думку польського президента, натиск західного світу, який володіє економічною перевагою, є ефективним і принесе результати.
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Коморовський підкреслив, що якщо вдасться вплинути на напрямок російської політики, пізніше потрібно бути готовим до відновлення відносин з Росією.
Він додав, що нинішній конфлікт спричинить глибоку інтеграцію в ЄС і закріпить його відносини з США.
"Європа стане більш незалежною від російських енергетичних ресурсів, а доступ Росії до новітніх технологій буде обмежений", - підкреслив президент Польщі.
Коморовський висловив надію, що безпосередньої загрози вторгнення російських військ в Україну немає.
"Росії не вдалося таким чином розділити західний світ, а Україна почала захищати свою територію. Це повинні врахувати російські політики, які можуть змінити перебіг своїх дій", - зазначив він.
За словами Коморовського, Путін задумався над тим, чи не краще йому вийти з цього конфлікту.
Президент Польщі додав, що в Росії триває внутрішня боротьба між "яструбами" та "голубами".
Зараз перевагу мають "яструби", але прийде час "голубів", сказав Коморовський.