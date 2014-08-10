Коморовський: В Росії триває внутрішня боротьба між "яструбами" та "голубами"

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TVP Info, пише ZN.UA.

За словами польського президента, наслідки "економічної війни" будуть набагато відчутніше для Росії, ніж для Заходу.

Він визнав, що обмеження принесуть втрати, і це треба врахувати.

На думку польського президента, натиск західного світу, який володіє економічною перевагою, є ефективним і принесе результати.

Читайте такожЗахідний світ хоче змусити РФ змінити політику, а не знищити свою державу - Коморовський

Коморовський підкреслив, що якщо вдасться вплинути на напрямок російської політики, пізніше потрібно бути готовим до відновлення відносин з Росією.

Він додав, що нинішній конфлікт спричинить глибоку інтеграцію в ЄС і закріпить його відносини з США.

"Європа стане більш незалежною від російських енергетичних ресурсів, а доступ Росії до новітніх технологій буде обмежений", - підкреслив президент Польщі.

Коморовський висловив надію, що безпосередньої загрози вторгнення російських військ в Україну немає.

"Росії не вдалося таким чином розділити західний світ, а Україна почала захищати свою територію. Це повинні врахувати російські політики, які можуть змінити перебіг своїх дій", - зазначив він.

За словами Коморовського, Путін задумався над тим, чи не краще йому вийти з цього конфлікту.

Президент Польщі додав, що в Росії триває внутрішня боротьба між "яструбами" та "голубами".

Зараз перевагу мають "яструби", але прийде час "голубів", сказав Коморовський.