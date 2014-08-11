Терористи з мінометів обстріляли санітарний автомобіль, є жертви - Тимчук

Як пише у Facebook керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук, обстріли велися по декількох позиціях.

"З боку Росії зроблено артилерійський обстріл блок-постів у районах н.п. Макарове і Камышное, а також двічі - позицій українських силовиків у прикордонній зоні. Втрат серед силовиків немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомив Тимчук, під час евакуації поранених з блок-поста в зоні АТО санітарний автомобіль потрапив під мінометний вогонь. За попередніми даними, є втрати.

Також обстріляні позиції сил АТО в районі н.п.Стукалова Балка. Обстріл вівся з мінометів протягом години.

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З мінометів було обстріляно опорний пункт поблизу населеного пункту Пески. Через три години після обстрілу ці ж позиції атакувало терористичне угрупування. Атака була відбита.