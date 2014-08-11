До Черкас повернулося 170 прикордонників із зони АТО

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, прикордонники несли службу в зоні АТО з 16 червня.

Серед вояків, які повернулись, було 47 резервістів. Майже всі вони були з Черкащини. У східних областях країни залишилась невелика група прикордонників, яка буде займатись пошуком зниклих товаришів.Читайте такожКанада передасть українським прикордонникам 32 тонни військового спорядження

Вітали вояків товариші по службі, батьки, дружини і діти. Створивши живий коридор, вони зустрічали автобуси бурхливими оплесками та радісними вигуками. Проте не всі прикордонники повернулося до Черкас – 12 військових загинуло від куль терористів.

Привітати прикордонників з поверненням приїхали голова Черкаської облради Валентина Коваленко, депутати облради, перший заступник голови Черкаської ОДА Наталія Старикова.

За словами керівника Навчального центру «Оршанець» Держприкордонслужби Ігоря Павлова, військові Центру більше не поїдуть на схід. Таке рішення було нещодавно прийняте керівництвом Держприкордонслужби.