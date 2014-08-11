Мешканці Донбасу просять відключити в регіоні російські телеканали - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодня на телефон довіри штабу АТО у місті Маріуполі надходить до 50-ти повідомлень від мешканців Донецької та Луганської областей, у них люди повідомляють про злочини терористів та місця їх дислокації», - зазначив він.

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Крім того, за словами Лисенка, мешканці просять відключитиросійські телеканали, які подають неправдиву інформацію щодо ситуації на сході України та продовжують активну пропаганду на території Донецької та Луганської областей.

«Ще раз нагадуємо телефон довіри штабу АТО: 094- 837-18-05», - зазначив він.

Як повідомлялося, на територіях, які окупують підтримувані Росією бойовики, в телеефірі і в кабельні мережі подають сигнал російських каналів, а натомість вимикають українські.