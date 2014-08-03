У Донецьку знову працюють російські телеканали
14:31, 03 серпня 2014Політика
0 0
У Донецьку в аналоговому варіанті відновили мовлення російські телеканали.
У Донецьку знову ввімкнули російські канали / svoboda.org
Про це повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на жителів Донецька.
Як відомо, учора в результаті обстрілу було знеструмлено телевізійну вежу, розташовану в Петровському районі Донецька, у результаті чого була припинена передача сигналів російських телеканалів в аналоговому варіанті.
Читайте такожУ РФ закрили останню новинну програму, яка критично висвітлювала політику Путіна
Станом на 9.00 в Донецьку відновлено роботу 22 трансформаторних підстанцій у Петровському і Кіровському районах.
Досі залишаються без електропостачання 167 багатоповерхових і 2300 приватних будинків у Куйбишевському районі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter