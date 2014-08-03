У Донецьку знову працюють російські телеканали

14:31, 03 серпня 2014
Політика
0 0

У Донецьку в аналоговому варіанті відновили мовлення російські телеканали. 

У Донецьку знову ввімкнули російські канали / svoboda.org

Про це повідомляють «Новости Донбасса» з посиланням на жителів Донецька.

Як відомо, учора в результаті обстрілу було знеструмлено телевізійну вежу, розташовану в Петровському районі Донецька, у результаті чого була припинена передача сигналів російських телеканалів в аналоговому варіанті. 

Читайте такожУ РФ закрили останню новинну програму, яка критично висвітлювала політику Путіна

Станом на 9.00 в Донецьку відновлено роботу 22 трансформаторних підстанцій у Петровському і Кіровському районах.

Досі залишаються без електропостачання 167 багатоповерхових і 2300 приватних будинків у Куйбишевському районі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter