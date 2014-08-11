Батальйон "Днепр" затримав "народного мера" Алчевська Бойка - Філатов

Батальйон "Днепр" затримав "народного мера" Алчевська Миколу Бойка.

Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов у соцмережі повідомив, що батальйон "Дніпро" затримав "народного мера" Алчевська. Нагадаємо, українська армія наступає на позиції терористів відразу в чотирьох напрямках: Донецьк, Луганськ, Алчевськ - Стаханов, Торез - Сніжне. публікаціяBorys Filatov.

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