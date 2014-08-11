Батальйон "Днепр" затримав "народного мера" Алчевська Бойка - Філатов
15:30, 11 серпня 2014Політика
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Батальйон "Днепр" затримав "народного мера" Алчевська Миколу Бойка.
Батальйон "Дніпро" затримав "народного мера" Алчевська Миколи Бойка
Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов у соцмережі повідомив, що батальйон "Дніпро" затримав "народного мера" Алчевська.
Фото: borys.filatov
Нагадаємо, українська армія наступає на позиції терористів відразу в чотирьох напрямках: Донецьк, Луганськ, Алчевськ - Стаханов, Торез - Сніжне.
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