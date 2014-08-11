У Раду внесений законопроект, який звільнить від податків волонтерські закупівлі для АТО

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги, згідно з яким звільняється від оподаткування волонтерська допомога на потреби антитерористичної операції.

Про це в ефірі телеканалу «Україна» сказала Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації на Сході Ірина Геращенко, повідомляє прес-служба Глави держави.

Читайте такожПорошенко закликає скасувати оподаткування благодійності для зони АТО

Вона підкреслила, що Глава держави наполягає на першочерговому ухваленні даного законопроекту для того, щоб волонтери відчули підтримку держави і могли ефективніше виконувати свою гуманітарну місію.

За словами Геращенко, Президент наголошує на важливості роботи волонтерів, які надають допомогу в зоні АТО. «Після зустрічі з волонтерами Президент дав доручення, щоб Адміністрація Президента разом з ними напрацювала відповідні законопроекти для полегшення роботи волонтерів», - зазначила вона.