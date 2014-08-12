До порядку денного ВР внесено законопроект, що забороняє обиратися депутатам I-VII скликань
13:44, 12 серпня 2014Політика
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Верховна Рада (ВР) включила до порядку денного законопроект про внесення змін до ст. 9 закону "Про вибори народних депутатів України" (щодо уточнення права бути обраним №4429А).
Фото: УНІАН
За це рішення проголосували 238 народних депутатів із 338 зареєстрованих у сесійній залі.
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Автором законопроекту є депутат від фракції Партії регіонів Сергій Матвієнков.
Відповідно до законопроекту, не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який обирався народним депутатом України I-VII скликань.
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