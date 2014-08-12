До порядку денного ВР внесено законопроект, що забороняє обиратися депутатам I-VII скликань

За це рішення проголосували 238 народних депутатів із 338 зареєстрованих у сесійній залі.

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Автором законопроекту є депутат від фракції Партії регіонів Сергій Матвієнков.

Відповідно до законопроекту, не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який обирався народним депутатом України I-VII скликань.