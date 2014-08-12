ВР не внесла до порядку денного жоден законопроект про вибори, оголошено перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов поставив на голосування 6 законопроектів щодо змін до виборчого законодавства. Проте жоден із законопроектів не набрав необхідних 226 голосів.

Зокрема для включення до порядку денного сесії пропонувалися законопроекти позафракційних депутатів Юрія Мірошниченка, два Миколи Рудьковського, заступник голови ВР Руслана Кошулинського, лідера фракції “Батьківщина” Сергій Соболєва.

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