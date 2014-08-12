Автомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори
14:43, 12 серпня 2014Політика
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Під стінами Верховної Ради триває мітинг, його учасники вимагають від нардепів прийняти законопроекти про "Про очищення влади" та "Про вибори".
Під стінами Верховної Ради триває мітинг/ Фото: Виталий Уманец
Про це повідомляє громадський активіст Віталій Уманець у соцмережі.
"Автомайдан привіз шини під ВР! Друзі, підтягуйтеся! Ми повинні дотиснути скотів з Верховної зРади, щоб вони проголосували за законопроект "Про очищення влади" та закон "Про вибори"!", - написав він.Читайте такожВР не включила до порядку денного ще два законопроекти про зміни до виборчого законодавства
Як передає кореспондент УНІАН, шини складені під стіною ВР з боку вулиці Грушевського. Наразі обстановка біля приміщення спокійна, воно оточене по периметру працівниками міліції та батальйону “Київ-1”.
Нагадаємо,депутати не проголосували за внесення до порядку денного законопроект про люстрацію.
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