Автомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори

Про це повідомляє громадський активіст Віталій Уманець у соцмережі.

"Автомайдан привіз шини під ВР! Друзі, підтягуйтеся! Ми повинні дотиснути скотів з Верховної зРади, щоб вони проголосували за законопроект "Про очищення влади" та закон "Про вибори"!", - написав він.Читайте такожВР не включила до порядку денного ще два законопроекти про зміни до виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, шини складені під стіною ВР з боку вулиці Грушевського. Наразі обстановка біля приміщення спокійна, воно оточене по периметру працівниками міліції та батальйону “Київ-1”.

Нагадаємо,депутати не проголосували за внесення до порядку денного законопроект про люстрацію.