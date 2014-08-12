У луганських терористів з'явилися 3 установки «Буратіно»
У Луганській області у терористів з'явилися 3 установки залпового вогню «Буратіно», які вчора, 11 серпня, були перекинуті ними ближче до Луганська.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.
За його словами, дану інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, що стали очевидцями подій.
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«У бойовиків з'явилися 3 установки «Буратіно». Це установки,подібні до «Граду», з термобаричними зарядами для боротьби з укріпленими районами. У них бойова частина подвійного підриву – спочатку на висоті 5-15 м підривається перший заряд і розпилюється хмара аерозольної суміші, діаметром до 50 м, потім другий заряд запалює цю суміш», - розповів Снегирьов, додавши, що «ці установки вчора перекинули ближче до Луганська, будуть націлені на аеропорт».