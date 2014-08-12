У луганських терористів з'явилися 3 установки «Буратіно»

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снегирьов.

За його словами, дану інформацію йому надали місцеві жителі і члени його громадської організації, що стали очевидцями подій.

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«У бойовиків з'явилися 3 установки «Буратіно». Це установки,подібні до «Граду», з термобаричними зарядами для боротьби з укріпленими районами. У них бойова частина подвійного підриву – спочатку на висоті 5-15 м підривається перший заряд і розпилюється хмара аерозольної суміші, діаметром до 50 м, потім другий заряд запалює цю суміш», - розповів Снегирьов, додавши, що «ці установки вчора перекинули ближче до Луганська, будуть націлені на аеропорт».