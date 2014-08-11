РФ посилила військову присутність на кордоні з Україною: 45 тисяч військових, 160 танків, 150 "Градів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Росія продовжує нарощувати військові потужності на кордоні з Україною», - заявив він.

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«Станом на 11:00 сьогодні у прикордонних районах з Україною зосереджено близько 45 тисяч угрупувань військ збройних сил та внутрішніх військ РФ», - зазначив речник РНБО.

«У числі військової техніки – 160 танків, 1360 бойових броньованих машин, 390 артилерійських систем різного калібру, до 150 установок «Град», 192 бойових літаки та 137 ударних вертольотів», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними РНБО, станом на 6 серпня Росія накопичила на кордоні з Україною близько 20 тис. військових.

6 серпня НАТО повідомило про можливість введення російських військ в Україну під приводом "миротворчої та гуманітарної місії", і назвало цю ситуацію "загрозливою".

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Про майже подвоєння кількості російських військ на східному кордоні на початку минулого тижня написала американська New York Times, а про "більшу, ніж кілька днів тому назад" загрозу російської агресії проти України заявив голова уряду Польщі Дональд Туск.