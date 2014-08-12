Ситуація під Радою спокійна, але охорона парламенту готується до можливого штурму

16:12, 12 серпня 2014
Політика
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Охорона Верховної Ради приготувалася до можливого штурму.

Виталий Уманец

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальників на вулиці зібралося близько 200 чоловік.

На першому поверсі будівлі парламенту охоронці розмотали пожежний рукав для того, щоб у разі штурму поливати водою мітингувальників.Читайте такожАвтомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори

Ситуація під парламентом спокійна, учасники акції, серед них аквісти Автомайдану, очікують на ухвалення закону про люстрацію.

Будівля ВР щільно оточена спецпризначенцями МВС та бійцями батальйону “Київ-1”. Візуально правоохоронців навіть більше, ніж мітингуючих.

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