Ситуація під Радою спокійна, але охорона парламенту готується до можливого штурму
16:12, 12 серпня 2014Політика
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Охорона Верховної Ради приготувалася до можливого штурму.
Охорона Верховної Ради приготувалася до можливого штурму / Виталий Уманец
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальників на вулиці зібралося близько 200 чоловік.
На першому поверсі будівлі парламенту охоронці розмотали пожежний рукав для того, щоб у разі штурму поливати водою мітингувальників.Читайте такожАвтомайдан привіз під ВР шини і вимагає прийняти законопроекти про люстрацію і вибори
Ситуація під парламентом спокійна, учасники акції, серед них аквісти Автомайдану, очікують на ухвалення закону про люстрацію.
Будівля ВР щільно оточена спецпризначенцями МВС та бійцями батальйону “Київ-1”. Візуально правоохоронців навіть більше, ніж мітингуючих.
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