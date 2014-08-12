Бійці "Київ-1" затримали під Радою озброєного диверсанта - Княжицький

Як повідомляє ТСН, про це повідомив у своєму Facebook народний депутат від фракції «Батьківщина» Микола Княжицький.

«Щойно біля Верховної Ради затримали диверсанта. Мав вибуховий пакет, пістолет, петарди. Уродженець Донецької області. Затримали бійці спецпідрозділу МВС "Київ-1", - написав Княжицький.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будинку Верховної Ради проходила акція протесту. Правопорядок під час акції забезпечували спецпризначенці МВС та бійці батальйону “Київ-1”