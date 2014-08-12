Грузія готова долучитися до міжнародної гуманітарної допомоги Україні

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі.

Як повідомляє прес-служба президента України, президент Грузії висловив готовність долучитись до міжнародної гуманітарної допомоги, оскільки Грузія в минулому також стала об’єктом агресії та розуміє складність ситуації, в якій опинилась Україна.

В ході діалогу президент Грузії висловив занепокоєння ситуацією на Донбасі і просив прийняти від імені народу Грузії слова співчуття з приводу людських жертв в Україні. Він також заявив, що Грузія повністю підтримує Україну у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет.

Читайте такожСША та ЄС готові надати Україні гуманітарну допомогу

Президент України від імені українського народу подякував Маргвелашвілі за підтримку. «Ми цінуємо підтримку Грузії - як в двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій. Для нас Грузія була і залишається партнером», - наголосив президент України. Порошенко також додав, що Україна зацікавлена в обміні досвідом грузинських реформ.

Глава держави заявив, що в обох країн існують спільні виклики, але також є і схожі завдання, зокрема, імплементація Угоди про Асоціацію з ЄС. Співрозмовники домовились продовжити діалог на початку вересня в рамках саміту НАТО у Ньюпорті.