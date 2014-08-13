РФ закрила два пункти пропуску на українсько-російському кордоні

Про це УНІАН повідомили у Південному митному управлінні.

«Станом на 9 годин 30 хвилин 13 серпня 2014 року пропуск фізичних осіб і транспортних засобів через митні пости МАПП «Куйбишево» Таганрозької митниці і МАПП «Волошино» Міллеровської митниці не здійснюється, оскільки суміжні пункти пропуску «Маринівка», «Красна Талівка» в Україні не працюють. Посадовці російських митних постів перебувають на місцях і готові до здійснення пропуску фізичних осіб і транспортних засобів через кордон», - говориться в повідомленні.

Решта митних постів у пунктах пропуску на російсько-українському кордоні в регіоні діяльності Південного митного управління працює в штатному режимі.Читайте такожРосія закрила чотири пункти пропуску на українському кордоні

Також повідомляється, що 12 серпня з 4.10 до 5.40 митний пост МАПП «Матвєєв Курган» Таганрозької митниці припиняв роботу з пропуску фізичних осіб і транспортних засобів через державний кордон через активні бойові дії на території України поблизу суміжного українського пункту пропуску «Успінка». Потім митний пост працював у штатному режимі.

О 13.55 12 серпня таганрозькі митники втретє за дві доби були евакуйовані з МАПП «Матвєєв Курган» через інтенсивну стрілянину поблизу кордону. Митники спільно зі співробітниками ПУ ФСБ Росії по Ростовській області евакуювали на російську сторону водія і пасажирів автобуса Торез (Україна) – Ростов-на-Дону (Росія). Митний і паспортний контроль стосовно більш як 40 евакуйованих осіб проведено в повному обсягу, говориться в повідомленні.

Через небезпеку влучення снарядів на територію пункту пропуску проводилася також евакуація особового складу митного поста МАПП «Куйбишево» Таганрозької митниці в період з 21.30 до 22.00 12 серпня.Читайте такожЗ Росії тривають артобстріли українських пунктів пропуску - РНБО

З 23-ї години 12 серпня до 7-ї години ранку 13 серпня знову припиняв роботу пункт пропуску «Новоазовськ» (Україна). Посадовці суміжного російського митного поста МАПП «Весело-Вознесенка» Таганрозької митниці не припиняли здійснення митних операцій щодо товарів і транспортних засобів на в'їзд до Російської Федерації.