Україна вирішила відібрати у Росії частину майна колишнього СРСР - Семерак

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

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«Вперше за всі роки незалежності уряд системно підійшов до вирішення питань правонаступництва боргів СРСР. Ми ухвалили рішення про створення комісії із захисту інтересів України у цьому питанні. Буде проведена інвентаризація усього, що може належати Україні. Ми дійдемо в цьому питанні до кінця і заберемо всі активи, які належать Україні і досі не повернені, – аж до звернення до судів», - сказав міністр.