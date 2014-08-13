Україна вирішила відібрати у Росії частину майна колишнього СРСР - Семерак
16:35, 13 серпня 2014Політика
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Кабінет міністрів України створив міжвідомчу групу з вивчення можливих шляхів захисту інтересів української держави у вирішенні питання правонаступництва зовнішнього боргу і активів колишнього СРСР.
Україна вирішила відібрати у Росії частину майна колишнього СРСР - Семерак
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
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«Вперше за всі роки незалежності уряд системно підійшов до вирішення питань правонаступництва боргів СРСР. Ми ухвалили рішення про створення комісії із захисту інтересів України у цьому питанні. Буде проведена інвентаризація усього, що може належати Україні. Ми дійдемо в цьому питанні до кінця і заберемо всі активи, які належать Україні і досі не повернені, – аж до звернення до судів», - сказав міністр.
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