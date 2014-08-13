З Вінницької області в зону АТО відправлені понад 100 військових, з яких 85% - медики

Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, проводжали вінничан рідні, друзі, пересічні мешканці області, які побажали їм щасливої дороги та швидкого повернення додому.

Перед виїздом Протоієрей Алексій освятив та благословив військовослужбовців.Читайте такожНа сході України від зброї терористів загинули 6 військових медиків, 17 поранено

Військові лікарі, середній медичний персонал, санітари замінять частину своїх колег із багатофункціонального мобільного госпіталю, які вже протягом значного періоду на Донбасі надають медичну допомогу військовим та цивільним.

«Ми готові, як обороняти свою незалежність із зброєю в руках, так і за фахом своїм рятувати життя наших військових. Ми з гідністю виконуватимемо завдання на східних рубежах України», - зазначив заступник начальника військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з виховної роботи, підполковник Олег Гончарук.